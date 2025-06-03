Solana Spaces 价格 (STORE)
今天 Solana Spaces (STORE) 的实时价格为 0.00177799 USD。目前其市值为 $ 1.73M USD。STORE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Solana Spaces 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Solana Spaces 当天价格变化为 +6.33%
- 其循环供应量为 972.56M USD
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今天内，Solana Spaces 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00010579。
在过去30天内，Solana Spaces 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Solana Spaces 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Solana Spaces 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00010579
|+6.33%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Solana Spaces 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.81%
+6.33%
-11.62%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Solana Spaces is positioning itself as the ultimate destination for everything physical in the Solana ecosystem. This includes high-quality Solana-branded apparel, hardware wallets, phones, gaming gear, and cutting-edge dePIN devices. It will serve as both a comprehensive online storefront and a series of physical pop-up shops at major events like Accelerate, NFT NYC, Breakpoint, and more. Whether you're looking to rep Solana in style or explore the latest in blockchain-connected hardware, Solana Spaces will be the go-to hub for fans, developers, and collectors alike.
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|1 STORE 兑换 VND
₫46.78780685
|1 STORE 兑换 AUD
A$0.0027381046
|1 STORE 兑换 GBP
￡0.0013157126
|1 STORE 兑换 EUR
€0.0015468513
|1 STORE 兑换 USD
$0.00177799
|1 STORE 兑换 MYR
RM0.0075386776
|1 STORE 兑换 TRY
₺0.0695727487
|1 STORE 兑换 JPY
¥0.2545014886
|1 STORE 兑换 RUB
₽0.1402300713
|1 STORE 兑换 INR
₹0.1522315038
|1 STORE 兑换 IDR
Rp29.1473723856
|1 STORE 兑换 KRW
₩2.4490212059
|1 STORE 兑换 PHP
₱0.0989984832
|1 STORE 兑换 EGP
￡E.0.088366103
|1 STORE 兑换 BRL
R$0.0100812033
|1 STORE 兑换 CAD
C$0.0024358463
|1 STORE 兑换 BDT
৳0.2173414976
|1 STORE 兑换 NGN
₦2.8132602373
|1 STORE 兑换 UAH
₴0.0738754845
|1 STORE 兑换 VES
Bs0.17068704
|1 STORE 兑换 PKR
Rs0.5001308071
|1 STORE 兑换 KZT
₸0.9108464971
|1 STORE 兑换 THB
฿0.057962474
|1 STORE 兑换 TWD
NT$0.0533574799
|1 STORE 兑换 AED
د.إ0.0065252233
|1 STORE 兑换 CHF
Fr0.0014579518
|1 STORE 兑换 HKD
HK$0.0139394416
|1 STORE 兑换 MAD
.د.م0.0163397281
|1 STORE 兑换 MXN
$0.0341907477