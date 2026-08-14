Solana Name Service 今日价格

Solana Name Service (SNS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 10.12%。当前 SNS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SNS。

Solana Name Service 目前市值在 $ 1,234,323 排名第 #-，流通供应量为 2.50B SNS。过去 24 小时内，SNS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00347868，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SNS 在过去一小时内波动了 +0.20%，过去7 天内波动了 +14.53%。过去一天，总交易量达到 $ 975.91。

Solana Name Service（SNS）市场信息

市值 $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M 成交量（24H） $ 975.91$ 975.91 $ 975.91 完全稀释市值 $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M 流通量 2.50B 2.50B 2.50B 总供应量 9,999,801,743.59739 9,999,801,743.59739 9,999,801,743.59739

Solana Name Service 的当前市值为 $ 1.23M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 975.91。SNS 的流通量为 2.50B，总供应量是 9999801743.59739，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.94M。