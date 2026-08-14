Solana Horse 今日价格

Solana Horse (SOLBISCUIT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 13.38%。当前 SOLBISCUIT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SOLBISCUIT。

Solana Horse 目前市值在 $ 17,569.7 排名第 #-，流通供应量为 999.93M SOLBISCUIT。过去 24 小时内，SOLBISCUIT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SOLBISCUIT 在过去一小时内波动了 -0.02%，过去7 天内波动了 +19.93%。过去一天，总交易量达到 --。

Solana Horse（SOLBISCUIT）市场信息

市值 $ 17.57K$ 17.57K $ 17.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 17.57K$ 17.57K $ 17.57K 流通量 999.93M 999.93M 999.93M 总供应量 999,925,998.754391 999,925,998.754391 999,925,998.754391

Solana Horse 的当前市值为 $ 17.57K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SOLBISCUIT 的流通量为 999.93M，总供应量是 999925998.754391，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.57K。