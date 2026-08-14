Solana Fork Staccana 今日价格

Solana Fork Staccana (STACCANA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.17%。当前 STACCANA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 STACCANA。

Solana Fork Staccana 目前市值在 $ 413,210 排名第 #-，流通供应量为 998.86M STACCANA。过去 24 小时内，STACCANA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00104915，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，STACCANA 在过去一小时内波动了 -0.02%，过去7 天内波动了 -4.20%。过去一天，总交易量达到 $ 102.75。

Solana Fork Staccana（STACCANA）市场信息

市值 $ 413.21K$ 413.21K $ 413.21K 成交量（24H） $ 102.75$ 102.75 $ 102.75 完全稀释市值 $ 413.21K$ 413.21K $ 413.21K 流通量 998.86M 998.86M 998.86M 总供应量 998,858,162.622847 998,858,162.622847 998,858,162.622847

Solana Fork Staccana 的当前市值为 $ 413.21K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 102.75。STACCANA 的流通量为 998.86M，总供应量是 998858162.622847，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 413.21K。