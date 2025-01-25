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Solana Compass Staked SOL 价格 (COMPASSSOL)

USD

Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) 实时价格图表

$272.97
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今天 Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) 的价格

今天 Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) 的实时价格为 272.97 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。COMPASSSOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Solana Compass Staked SOL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 143.92K USD
- Solana Compass Staked SOL 当天价格变化为 -0.05%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) 价格表现 USD

今天内，Solana Compass Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1440254711843
在过去30天内，Solana Compass Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +81.1021167000
在过去60天内，Solana Compass Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +22.3514114310
在过去90天内，Solana Compass Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +90.9644529000565

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.1440254711843-0.05%
30天$ +81.1021167000+29.71%
60天$ +22.3514114310+8.19%
90天$ +90.9644529000565+49.98%

Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) 价格分析

Solana Compass Staked SOL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 268.93
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$ 291.19
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$ 308.97
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+0.89%

-0.05%

+14.28%

Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 143.92K
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什么是Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL)

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Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) 资源

官网

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COMPASSSOL 兑换为当地货币

1 COMPASSSOL 兑换 AUD
A$431.2926
1 COMPASSSOL 兑换 GBP
218.376
1 COMPASSSOL 兑换 EUR
259.3215
1 COMPASSSOL 兑换 USD
$272.97
1 COMPASSSOL 兑换 MYR
RM1,192.8789
1 COMPASSSOL 兑换 TRY
9,728.6508
1 COMPASSSOL 兑换 JPY
¥42,591.5091
1 COMPASSSOL 兑换 RUB
26,671.8987
1 COMPASSSOL 兑换 INR
23,524.5546
1 COMPASSSOL 兑换 IDR
Rp4,402,741.3191
1 COMPASSSOL 兑换 PHP
15,900.5025
1 COMPASSSOL 兑换 EGP
￡E.13,716.7425
1 COMPASSSOL 兑换 BRL
R$1,613.2527
1 COMPASSSOL 兑换 CAD
C$390.3471
1 COMPASSSOL 兑换 BDT
33,299.6103
1 COMPASSSOL 兑换 NGN
425,186.2611
1 COMPASSSOL 兑换 UAH
11,442.9024
1 COMPASSSOL 兑换 VES
Bs15,286.32
1 COMPASSSOL 兑换 PKR
Rs76,013.9559
1 COMPASSSOL 兑换 KZT
141,433.9461
1 COMPASSSOL 兑换 THB
฿9,160.8732
1 COMPASSSOL 兑换 TWD
NT$8,937.0378
1 COMPASSSOL 兑换 CHF
Fr245.673
1 COMPASSSOL 兑换 HKD
HK$2,123.7066
1 COMPASSSOL 兑换 MAD
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