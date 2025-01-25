Solana Compass Staked SOL 价格 (COMPASSSOL)
今天 Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) 的实时价格为 272.97 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。COMPASSSOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Solana Compass Staked SOL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 143.92K USD
- Solana Compass Staked SOL 当天价格变化为 -0.05%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Solana Compass Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1440254711843。
在过去30天内，Solana Compass Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +81.1021167000。
在过去60天内，Solana Compass Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +22.3514114310。
在过去90天内，Solana Compass Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +90.9644529000565。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.1440254711843
|-0.05%
|30天
|$ +81.1021167000
|+29.71%
|60天
|$ +22.3514114310
|+8.19%
|90天
|$ +90.9644529000565
|+49.98%
Solana Compass Staked SOL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.89%
-0.05%
+14.28%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 COMPASSSOL 兑换 AUD
A$431.2926
|1 COMPASSSOL 兑换 GBP
￡218.376
|1 COMPASSSOL 兑换 EUR
€259.3215
|1 COMPASSSOL 兑换 USD
$272.97
|1 COMPASSSOL 兑换 MYR
RM1,192.8789
|1 COMPASSSOL 兑换 TRY
₺9,728.6508
|1 COMPASSSOL 兑换 JPY
¥42,591.5091
|1 COMPASSSOL 兑换 RUB
₽26,671.8987
|1 COMPASSSOL 兑换 INR
₹23,524.5546
|1 COMPASSSOL 兑换 IDR
Rp4,402,741.3191
|1 COMPASSSOL 兑换 PHP
₱15,900.5025
|1 COMPASSSOL 兑换 EGP
￡E.13,716.7425
|1 COMPASSSOL 兑换 BRL
R$1,613.2527
|1 COMPASSSOL 兑换 CAD
C$390.3471
|1 COMPASSSOL 兑换 BDT
৳33,299.6103
|1 COMPASSSOL 兑换 NGN
₦425,186.2611
|1 COMPASSSOL 兑换 UAH
₴11,442.9024
|1 COMPASSSOL 兑换 VES
Bs15,286.32
|1 COMPASSSOL 兑换 PKR
Rs76,013.9559
|1 COMPASSSOL 兑换 KZT
₸141,433.9461
|1 COMPASSSOL 兑换 THB
฿9,160.8732
|1 COMPASSSOL 兑换 TWD
NT$8,937.0378
|1 COMPASSSOL 兑换 CHF
Fr245.673
|1 COMPASSSOL 兑换 HKD
HK$2,123.7066
|1 COMPASSSOL 兑换 MAD
.د.م2,721.5109