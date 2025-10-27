Solana Cat（SOLCAT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00003457 $ 0.00003457 $ 0.00003457 24H最低价 $ 0.0000384 $ 0.0000384 $ 0.0000384 24H最高价 24H最低价 $ 0.00003457$ 0.00003457 $ 0.00003457 24H最高价 $ 0.0000384$ 0.0000384 $ 0.0000384 历史最高 $ 0.00030327$ 0.00030327 $ 0.00030327 最低价 $ 0.00002479$ 0.00002479 $ 0.00002479 涨跌幅（1H） -1.04% 涨跌幅（1D） +1.92% 漲跌幅（7D） -25.19% 漲跌幅（7D） -25.19%

Solana Cat（SOLCAT）当前实时价格为 $0.00003525。过去 24 小时内，SOLCAT 的交易价格在 $ 0.00003457 至 $ 0.0000384 之间波动，市场活跃度显著。SOLCAT 的历史最高价为 $ 0.00030327，历史最低价为 $ 0.00002479。

从短期表现来看，SOLCAT 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.04%，过去 24 小时内变动为 +1.92%，过去 7 天内累计变动为 -25.19%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Solana Cat（SOLCAT）市场信息

市值 $ 35.13K$ 35.13K $ 35.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 35.13K$ 35.13K $ 35.13K 流通量 996.41M 996.41M 996.41M 总供应量 996,411,938.454613 996,411,938.454613 996,411,938.454613

Solana Cat 的当前市值为 $ 35.13K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SOLCAT 的流通量为 996.41M，总供应量是 996411938.454613，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 35.13K。