Solana Arcade 价格 (SOLCADE)
今天 Solana Arcade (SOLCADE) 的实时价格为 0.00719006 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SOLCADE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Solana Arcade 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 24.12 USD
- Solana Arcade 当天价格变化为 +5.24%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Solana Arcade 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00035808。
在过去30天内，Solana Arcade 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0008445322。
在过去60天内，Solana Arcade 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008384055。
在过去90天内，Solana Arcade 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002092826102577376。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00035808
|+5.24%
|30天
|$ +0.0008445322
|+11.75%
|60天
|$ -0.0008384055
|-11.66%
|90天
|$ -0.002092826102577376
|-22.54%
Solana Arcade 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+5.24%
+23.23%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Solcade Listing cg - About solcade Join the Revolution Solana Arcade SOLCADE Where Arcade Gaming Meets the Blockchain Dive into the heart of innovation with Solana Arcade SOLCADE a pioneering project poised to redefine the arcade gaming universe. We are inviting you to become part of a dynamic community where the thrill of arcade gaming collides with the limitless potential of cryptocurrency.
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|1 SOLCADE 兑换 AUD
A$0.0113602948
|1 SOLCADE 兑换 GBP
￡0.005752048
|1 SOLCADE 兑换 EUR
€0.006830557
|1 SOLCADE 兑换 USD
$0.00719006
|1 SOLCADE 兑换 MYR
RM0.0314205622
|1 SOLCADE 兑换 TRY
₺0.2562537384
|1 SOLCADE 兑换 JPY
¥1.1218650618
|1 SOLCADE 兑换 RUB
₽0.7025407626
|1 SOLCADE 兑换 INR
₹0.6196393708
|1 SOLCADE 兑换 IDR
Rp115.9686934418
|1 SOLCADE 兑换 PHP
₱0.418820995
|1 SOLCADE 兑换 EGP
￡E.0.361300515
|1 SOLCADE 兑换 BRL
R$0.0424932546
|1 SOLCADE 兑换 CAD
C$0.0102817858
|1 SOLCADE 兑换 BDT
৳0.8771154194
|1 SOLCADE 兑换 NGN
₦11.1994531578
|1 SOLCADE 兑换 UAH
₴0.3014073152
|1 SOLCADE 兑换 VES
Bs0.40264336
|1 SOLCADE 兑换 PKR
Rs2.0022160082
|1 SOLCADE 兑换 KZT
₸3.7253857878
|1 SOLCADE 兑换 THB
฿0.2412984136
|1 SOLCADE 兑换 TWD
NT$0.2354025644
|1 SOLCADE 兑换 CHF
Fr0.006471054
|1 SOLCADE 兑换 HKD
HK$0.0559386668
|1 SOLCADE 兑换 MAD
.د.م0.0716848982