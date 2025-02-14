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SOLA AI 价格 (SOLA)

USD

SOLA AI (SOLA) 实时价格图表

$0.00102078
$0.00102078$0.00102078
-5.00%(1D)

今天 SOLA AI (SOLA) 的价格

今天 SOLA AI (SOLA) 的实时价格为 0.00101876 USD。目前其市值为 $ 1.02M USD。SOLA 兑换 USD 的价格为实时更新。
SOLA AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.56M USD
- SOLA AI 当天价格变化为 -5.20%
- 其循环供应量为 999.97M USD

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SOLA AI (SOLA) 价格表现 USD

今天内，SOLA AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，SOLA AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007714157
在过去60天内，SOLA AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，SOLA AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-5.20%
30天$ -0.0007714157-75.72%
60天$ 0--
90天$ 0--

SOLA AI (SOLA) 价格分析

SOLA AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00087493
$ 0.00087493$ 0.00087493

$ 0.00116736
$ 0.00116736$ 0.00116736

$ 0.00839906
$ 0.00839906$ 0.00839906

-0.74%

-5.20%

-47.25%

SOLA AI (SOLA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 4.56M
$ 4.56M$ 4.56M

999.97M
999.97M 999.97M

什么是SOLA AI (SOLA)

Our project focuses on creating a Personalized Voice Assistant for Solana, similar to Google Assistant but tailored for blockchain interactions. SOLA AI enables seamless on-chain activities and executes Solana intents effortlessly using voice commands. By integrating the power of OpenAI's LLM, the platform provides users with real-time, up-to-date information, enhancing accessibility and simplifying blockchain interactions for everyday use.

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SOLA AI (SOLA) 资源

官网

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SOLA 兑换为当地货币

1 SOLA 兑换 AUD
A$0.0016096408
1 SOLA 兑换 GBP
0.0008048204
1 SOLA 兑换 EUR
0.000967822
1 SOLA 兑换 USD
$0.00101876
1 SOLA 兑换 MYR
RM0.0045232944
1 SOLA 兑换 TRY
0.036879112
1 SOLA 兑换 JPY
¥0.1557480288
1 SOLA 兑换 RUB
0.09117902
1 SOLA 兑换 INR
0.0884487432
1 SOLA 兑换 IDR
Rp16.7009809344
1 SOLA 兑换 PHP
0.0589963916
1 SOLA 兑换 EGP
￡E.0.0515696312
1 SOLA 兑换 BRL
R$0.0058680576
1 SOLA 兑换 CAD
C$0.0014364516
1 SOLA 兑换 BDT
0.1231069584
1 SOLA 兑换 NGN
1.52966814
1 SOLA 兑换 UAH
0.0425637928
1 SOLA 兑换 VES
Bs0.06214436
1 SOLA 兑换 PKR
Rs0.2847230448
1 SOLA 兑换 KZT
0.50963469
1 SOLA 兑换 THB
฿0.0343016492
1 SOLA 兑换 TWD
NT$0.0333847652
1 SOLA 兑换 CHF
Fr0.000916884
1 SOLA 兑换 HKD
HK$0.0079259528
1 SOLA 兑换 MAD
.د.م0.0101264744