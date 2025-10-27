SOL Runner（SOLRUNNER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000826 $ 0.0000088 24H最低价 $ 0.00000826 24H最高价 $ 0.0000088 历史最高 $ 0.00005759 最低价 $ 0.00000683 涨跌幅（1H） -0.15% 涨跌幅（1D） +6.37% 漲跌幅（7D） +8.43%

SOL Runner（SOLRUNNER）当前实时价格为 $0.00000878。过去 24 小时内，SOLRUNNER 的交易价格在 $ 0.00000826 至 $ 0.0000088 之间波动，市场活跃度显著。SOLRUNNER 的历史最高价为 $ 0.00005759，历史最低价为 $ 0.00000683。

从短期表现来看，SOLRUNNER 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.15%，过去 24 小时内变动为 +6.37%，过去 7 天内累计变动为 +8.43%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SOL Runner（SOLRUNNER）市场信息

市值 $ 8.77K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 8.77K 流通量 998.66M 总供应量 998,664,531.2406

SOL Runner 的当前市值为 $ 8.77K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SOLRUNNER 的流通量为 998.66M，总供应量是 998664531.2406，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.77K。