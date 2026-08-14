Sogni AI 今日价格

Sogni AI (SOGNI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.17%。当前 SOGNI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SOGNI。

Sogni AI 目前市值在 $ 2,109,669 排名第 #-，流通供应量为 3.59B SOGNI。过去 24 小时内，SOGNI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00794096，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SOGNI 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -8.16%。过去一天，总交易量达到 $ 53.44K。

Sogni AI（SOGNI）市场信息

市值 $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M 成交量（24H） $ 53.44K$ 53.44K $ 53.44K 完全稀释市值 $ 5.88M$ 5.88M $ 5.88M 流通量 3.59B 3.59B 3.59B 总供应量 9,999,129,377.779673 9,999,129,377.779673 9,999,129,377.779673

Sogni AI 的当前市值为 $ 2.11M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.44K。SOGNI 的流通量为 3.59B，总供应量是 9999129377.779673，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.88M。