SODAX 今日价格

SODAX (SODA) 今日实时价格为 $ 0.02348197，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SODA 兑 USD 的汇率为 $ 0.02348197 每 SODA。

SODAX 目前市值在 $ 35,216,158 排名第 #-，流通供应量为 1.08B SODA。过去 24 小时内，SODA 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.096354，而历史最低价为 $ 0.01993509。

短期表现方面，SODA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 1.46。

SODAX（SODA）市场信息

市值 $ 35.22M$ 35.22M $ 35.22M 成交量（24H） $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 完全稀释市值 $ 35.22M$ 35.22M $ 35.22M 流通量 1.08B 1.08B 1.08B 总供应量 1,499,649,592.878414 1,499,649,592.878414 1,499,649,592.878414

SODAX 的当前市值为 $ 35.22M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.46。SODA 的流通量为 1.08B，总供应量是 1499649592.878414，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 35.22M。