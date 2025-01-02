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SocialGood 价格 (SG)

USD

SocialGood (SG) 实时价格图表

$0.220156
$0.220156$0.220156
+0.30%(1D)

今天 SocialGood (SG) 的价格

今天 SocialGood (SG) 的实时价格为 0.220156 USD。目前其市值为 $ 5.02M USD。SG 兑换 USD 的价格为实时更新。
SocialGood 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 753.57K USD
- SocialGood 当天价格变化为 +0.37%
- 其循环供应量为 22.85M USD

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SocialGood (SG) 价格表现 USD

今天内，SocialGood 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00081317
在过去30天内，SocialGood 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0187100016
在过去60天内，SocialGood 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0102951550
在过去90天内，SocialGood 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00285506492761533

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00081317+0.37%
30天$ -0.0187100016-8.49%
60天$ -0.0102951550-4.67%
90天$ -0.00285506492761533-1.28%

SocialGood (SG) 价格分析

SocialGood 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.214216
$ 0.214216$ 0.214216

$ 0.256211
$ 0.256211$ 0.256211

$ 8.71
$ 8.71$ 8.71

+0.01%

+0.37%

+3.94%

SocialGood (SG) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 5.02M
$ 5.02M$ 5.02M

$ 753.57K
$ 753.57K$ 753.57K

22.85M
22.85M 22.85M

什么是SocialGood (SG)

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SocialGood (SG) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 SocialGood (SG) 的其他问题

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SG 兑换为当地货币

1 SG 兑换 AUD
A$0.35445116
1 SG 兑换 GBP
0.1761248
1 SG 兑换 EUR
0.21134976
1 SG 兑换 USD
$0.220156
1 SG 兑换 MYR
RM0.98409732
1 SG 兑换 TRY
7.77370836
1 SG 兑换 JPY
¥34.55568576
1 SG 兑换 RUB
24.54519244
1 SG 兑换 INR
18.88057856
1 SG 兑换 IDR
Rp3,550.90272868
1 SG 兑换 PHP
12.7470324
1 SG 兑换 EGP
￡E.11.17952168
1 SG 兑换 BRL
R$1.36716876
1 SG 兑换 CAD
C$0.31702464
1 SG 兑换 BDT
26.308642
1 SG 兑换 NGN
340.27091204
1 SG 兑换 UAH
9.27076916
1 SG 兑换 VES
Bs11.227956
1 SG 兑换 PKR
Rs61.3574772
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115.56648908
1 SG 兑换 THB
฿7.54474612
1 SG 兑换 TWD
NT$7.24093084
1 SG 兑换 CHF
Fr0.1981404
1 SG 兑换 HKD
HK$1.71061212
1 SG 兑换 MAD
.د.م2.22577716