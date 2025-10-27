SocialCrab（SCRB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00012262 $ 0.00012262 $ 0.00012262 24H最低价 $ 0.0001433 $ 0.0001433 $ 0.0001433 24H最高价 24H最低价 $ 0.00012262$ 0.00012262 $ 0.00012262 24H最高价 $ 0.0001433$ 0.0001433 $ 0.0001433 历史最高 $ 0.00034115$ 0.00034115 $ 0.00034115 最低价 $ 0.00003765$ 0.00003765 $ 0.00003765 涨跌幅（1H） +7.75% 涨跌幅（1D） +13.83% 漲跌幅（7D） +11.81% 漲跌幅（7D） +11.81%

SocialCrab（SCRB）当前实时价格为 $0.00014345。过去 24 小时内，SCRB 的交易价格在 $ 0.00012262 至 $ 0.0001433 之间波动，市场活跃度显著。SCRB 的历史最高价为 $ 0.00034115，历史最低价为 $ 0.00003765。

从短期表现来看，SCRB 在过去 1 小时内的价格变动为 +7.75%，过去 24 小时内变动为 +13.83%，过去 7 天内累计变动为 +11.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SocialCrab（SCRB）市场信息

市值 $ 143.44K$ 143.44K $ 143.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 143.44K$ 143.44K $ 143.44K 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 总供应量 999,974,420.9766358 999,974,420.9766358 999,974,420.9766358

SocialCrab 的当前市值为 $ 143.44K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SCRB 的流通量为 999.97M，总供应量是 999974420.9766358，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 143.44K。