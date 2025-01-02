Snowbank 价格 (SB)
今天 Snowbank (SB) 的实时价格为 234.13 USD。目前其市值为 $ 37.40M USD。SB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Snowbank 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 544.13 USD
- Snowbank 当天价格变化为 +3.29%
- 其循环供应量为 159.64K USD
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今天内，Snowbank 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +7.46。
在过去30天内，Snowbank 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.3933705120。
在过去60天内，Snowbank 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +13.2716824630。
在过去90天内，Snowbank 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.0777681543098。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +7.46
|+3.29%
|30天
|$ +2.3933705120
|+1.02%
|60天
|$ +13.2716824630
|+5.67%
|90天
|$ +1.0777681543098
|+0.46%
Snowbank 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.54%
+3.29%
+2.56%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Snowbank DAO is the decentralized reserve currency protocol available on the Avalanche Network based on the SB token. Each SB token is backed by a basket of assets (e.g., MIM, SB-AVAX LP Tokens etc etc) in the Snowbank DAO treasury, giving it an intrinsic value that it cannot fall below. Snowbank DAO also introduces economic and game-theoretic dynamics into the market through staking and minting.
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|1 SB 兑换 AUD
A$376.9493
|1 SB 兑换 GBP
￡187.304
|1 SB 兑换 EUR
€224.7648
|1 SB 兑换 USD
$234.13
|1 SB 兑换 MYR
RM1,046.5611
|1 SB 兑换 TRY
₺8,267.1303
|1 SB 兑换 JPY
¥36,749.0448
|1 SB 兑换 RUB
₽26,103.1537
|1 SB 兑换 INR
₹20,078.9888
|1 SB 兑换 IDR
Rp3,776,289.7939
|1 SB 兑换 PHP
₱13,556.127
|1 SB 兑换 EGP
￡E.11,889.1214
|1 SB 兑换 BRL
R$1,453.9473
|1 SB 兑换 CAD
C$337.1472
|1 SB 兑换 BDT
৳27,978.535
|1 SB 兑换 NGN
₦361,868.9867
|1 SB 兑换 UAH
₴9,859.2143
|1 SB 兑换 VES
Bs11,940.63
|1 SB 兑换 PKR
Rs65,252.031
|1 SB 兑换 KZT
₸122,901.8609
|1 SB 兑换 THB
฿8,023.6351
|1 SB 兑换 TWD
NT$7,700.5357
|1 SB 兑换 CHF
Fr210.717
|1 SB 兑换 HKD
HK$1,819.1901
|1 SB 兑换 MAD
.د.م2,367.0543