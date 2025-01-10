Snowball 图标

Snowball 价格 (SNOB)

USD

Snowball (SNOB) 实时价格图表

$0.00579492
$0.00579492$0.00579492
+1.70%(1D)

今天 Snowball (SNOB) 的价格

今天 Snowball (SNOB) 的实时价格为 0.00580223 USD。目前其市值为 $ 31.83K USD。SNOB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Snowball 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.91 USD
- Snowball 当天价格变化为 +1.75%
- 其循环供应量为 5.49M USD

在获取 MEXC 上从 SNOB兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 SNOB 价格信息的首选平台。

Snowball (SNOB) 价格表现 USD

今天内，Snowball 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Snowball 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0037892646
在过去60天内，Snowball 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0022363894
在过去90天内，Snowball 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000403085710839792

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+1.75%
30天$ +0.0037892646+65.31%
60天$ +0.0022363894+38.54%
90天$ +0.000403085710839792+7.47%

Snowball (SNOB) 价格分析

Snowball 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00554287
$ 0.00554287$ 0.00554287

$ 0.00585146
$ 0.00585146$ 0.00585146

$ 3.93
$ 3.93$ 3.93

-0.33%

+1.75%

-45.96%

Snowball (SNOB) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 31.83K
$ 31.83K$ 31.83K

$ 7.91
$ 7.91$ 7.91

5.49M
5.49M 5.49M

什么是Snowball (SNOB)

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Snowball (SNOB) 资源

官网

大家还在问：关于 Snowball (SNOB) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

SNOB 兑换为当地货币

1 SNOB 兑换 AUD
A$0.0093415903
1 SNOB 兑换 GBP
0.0046998063
1 SNOB 兑换 EUR
0.0056281631
1 SNOB 兑换 USD
$0.00580223
1 SNOB 兑换 MYR
RM0.0260520127
1 SNOB 兑换 TRY
0.2055149866
1 SNOB 兑换 JPY
¥0.91675234
1 SNOB 兑换 RUB
0.5917694377
1 SNOB 兑换 INR
0.4991078246
1 SNOB 兑换 IDR
Rp93.5843417369
1 SNOB 兑换 PHP
0.3394884773
1 SNOB 兑换 EGP
￡E.0.2933027265
1 SNOB 兑换 BRL
R$0.0351034915
1 SNOB 兑换 CAD
C$0.0083552112
1 SNOB 兑换 BDT
0.7077560154
1 SNOB 兑换 NGN
8.9817359954
1 SNOB 兑换 UAH
0.2459565297
1 SNOB 兑换 VES
Bs0.30751819
1 SNOB 兑换 PKR
Rs1.6180098578
1 SNOB 兑换 KZT
3.0505804448
1 SNOB 兑换 THB
฿0.2005830911
1 SNOB 兑换 TWD
NT$0.1912415008
1 SNOB 兑换 CHF
Fr0.0052800293
1 SNOB 兑换 HKD
HK$0.0451413494
1 SNOB 兑换 MAD
.د.م0.0583704338