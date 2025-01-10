Snook 价格 (SNK)
今天 Snook (SNK) 的实时价格为 0.00203919 USD。目前其市值为 $ 53.06K USD。SNK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Snook 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 85.25 USD
- Snook 当天价格变化为 +6.54%
- 其循环供应量为 26.03M USD
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今天内，Snook 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00012522。
在过去30天内，Snook 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008756820。
在过去60天内，Snook 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006662641。
在过去90天内，Snook 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002336910463684775。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00012522
|+6.54%
|30天
|$ -0.0008756820
|-42.94%
|60天
|$ -0.0006662641
|-32.67%
|90天
|$ +0.0002336910463684775
|+12.94%
Snook 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.01%
+6.54%
-16.94%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player.
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|1 SNK 兑换 AUD
A$0.0032830959
|1 SNK 兑换 GBP
￡0.0016517439
|1 SNK 兑换 EUR
€0.0019780143
|1 SNK 兑换 USD
$0.00203919
|1 SNK 兑换 MYR
RM0.0091559631
|1 SNK 兑换 TRY
₺0.0722281098
|1 SNK 兑换 JPY
¥0.32219202
|1 SNK 兑换 RUB
₽0.2079769881
|1 SNK 兑换 INR
₹0.1754111238
|1 SNK 兑换 IDR
Rp32.8901566857
|1 SNK 兑换 PHP
₱0.1193130069
|1 SNK 兑换 EGP
￡E.0.1030810545
|1 SNK 兑换 BRL
R$0.0123370995
|1 SNK 兑换 CAD
C$0.0029364336
|1 SNK 兑换 BDT
৳0.2487403962
|1 SNK 兑换 NGN
₦3.1566253362
|1 SNK 兑换 UAH
₴0.0864412641
|1 SNK 兑换 VES
Bs0.10807707
|1 SNK 兑换 PKR
Rs0.5686485234
|1 SNK 兑换 KZT
₸1.0721245344
|1 SNK 兑换 THB
฿0.0704947983
|1 SNK 兑换 TWD
NT$0.0672117024
|1 SNK 兑换 CHF
Fr0.0018556629
|1 SNK 兑换 HKD
HK$0.0158648982
|1 SNK 兑换 MAD
.د.م0.0205142514