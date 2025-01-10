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Snook 价格 (SNK)

USD

Snook (SNK) 实时价格图表

$0.00203919
$0.00203919$0.00203919
+6.50%(1D)

今天 Snook (SNK) 的价格

今天 Snook (SNK) 的实时价格为 0.00203919 USD。目前其市值为 $ 53.06K USD。SNK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Snook 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 85.25 USD
- Snook 当天价格变化为 +6.54%
- 其循环供应量为 26.03M USD

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Snook (SNK) 价格表现 USD

今天内，Snook 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00012522
在过去30天内，Snook 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008756820
在过去60天内，Snook 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006662641
在过去90天内，Snook 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002336910463684775

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00012522+6.54%
30天$ -0.0008756820-42.94%
60天$ -0.0006662641-32.67%
90天$ +0.0002336910463684775+12.94%

Snook (SNK) 价格分析

Snook 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00191208
$ 0.00191208$ 0.00191208

$ 0.00208607
$ 0.00208607$ 0.00208607

$ 3.31
$ 3.31$ 3.31

-0.01%

+6.54%

-16.94%

Snook (SNK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 53.06K
$ 53.06K$ 53.06K

$ 85.25
$ 85.25$ 85.25

26.03M
26.03M 26.03M

什么是Snook (SNK)

Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player.

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Snook (SNK) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Snook (SNK) 的其他问题

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SNK 兑换为当地货币

1 SNK 兑换 AUD
A$0.0032830959
1 SNK 兑换 GBP
0.0016517439
1 SNK 兑换 EUR
0.0019780143
1 SNK 兑换 USD
$0.00203919
1 SNK 兑换 MYR
RM0.0091559631
1 SNK 兑换 TRY
0.0722281098
1 SNK 兑换 JPY
¥0.32219202
1 SNK 兑换 RUB
0.2079769881
1 SNK 兑换 INR
0.1754111238
1 SNK 兑换 IDR
Rp32.8901566857
1 SNK 兑换 PHP
0.1193130069
1 SNK 兑换 EGP
￡E.0.1030810545
1 SNK 兑换 BRL
R$0.0123370995
1 SNK 兑换 CAD
C$0.0029364336
1 SNK 兑换 BDT
0.2487403962
1 SNK 兑换 NGN
3.1566253362
1 SNK 兑换 UAH
0.0864412641
1 SNK 兑换 VES
Bs0.10807707
1 SNK 兑换 PKR
Rs0.5686485234
1 SNK 兑换 KZT
1.0721245344
1 SNK 兑换 THB
฿0.0704947983
1 SNK 兑换 TWD
NT$0.0672117024
1 SNK 兑换 CHF
Fr0.0018556629
1 SNK 兑换 HKD
HK$0.0158648982
1 SNK 兑换 MAD
.د.م0.0205142514