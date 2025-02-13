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SNG Token 价格 (SNG)

USD

SNG Token (SNG) 实时价格图表

$0.0064034
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+1.50%(1D)

今天 SNG Token (SNG) 的价格

今天 SNG Token (SNG) 的实时价格为 0.0064034 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SNG 兑换 USD 的价格为实时更新。
SNG Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 207.38 USD
- SNG Token 当天价格变化为 +1.59%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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SNG Token (SNG) 价格表现 USD

今天内，SNG Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00010011
在过去30天内，SNG Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0016541973
在过去60天内，SNG Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0017007359
在过去90天内，SNG Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002294710676723077

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00010011+1.59%
30天$ -0.0016541973-25.83%
60天$ -0.0017007359-26.55%
90天$ -0.002294710676723077-26.38%

SNG Token (SNG) 价格分析

SNG Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00630329
$ 0.00630329$ 0.00630329

$ 0.00640418
$ 0.00640418$ 0.00640418

$ 0.0336267
$ 0.0336267$ 0.0336267

--

+1.59%

+9.88%

SNG Token (SNG) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 207.38
$ 207.38$ 207.38

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什么是SNG Token (SNG)

The SNG Token is pioneering the future of decentralized finance (DeFi) with its innovative approach and strong commitment to community-driven progress.

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SNG Token (SNG) 资源

官网

大家还在问：关于 SNG Token (SNG) 的其他问题

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SNG 兑换为当地货币

1 SNG 兑换 AUD
A$0.010117372
1 SNG 兑换 GBP
0.00512272
1 SNG 兑换 EUR
0.00608323
1 SNG 兑换 USD
$0.0064034
1 SNG 兑换 MYR
RM0.02849513
1 SNG 兑换 TRY
0.231290808
1 SNG 兑换 JPY
¥0.988428824
1 SNG 兑换 RUB
0.6019196
1 SNG 兑换 INR
0.556007222
1 SNG 兑换 IDR
Rp104.973753696
1 SNG 兑换 PHP
0.372485778
1 SNG 兑换 EGP
￡E.0.324076074
1 SNG 兑换 BRL
R$0.036883584
1 SNG 兑换 CAD
C$0.009092828
1 SNG 兑换 BDT
0.776156114
1 SNG 兑换 NGN
9.62911275
1 SNG 兑换 UAH
0.267213882
1 SNG 兑换 VES
Bs0.3906074
1 SNG 兑换 PKR
Rs1.78366707
1 SNG 兑换 KZT
3.220974234
1 SNG 兑换 THB
฿0.216562988
1 SNG 兑换 TWD
NT$0.209775384
1 SNG 兑换 CHF
Fr0.005827094
1 SNG 兑换 HKD
HK$0.049818452
1 SNG 兑换 MAD
.د.م0.063841898