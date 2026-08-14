SN21 AdTAO 今日价格

SN21 AdTAO (SN21) 今日实时价格为 $ 0.645531，过去 24 小时内变化了 0.45%。当前 SN21 兑 USD 的汇率为 $ 0.645531 每 SN21。

SN21 AdTAO 目前市值在 $ 3,182,605 排名第 #-，流通供应量为 4.93M SN21。过去 24 小时内，SN21 的交易价格在 $ 0.640866（低点）和 $ 0.668935（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.0，而历史最低价为 $ 0.00977233。

短期表现方面，SN21 在过去一小时内波动了 -1.27%，过去7 天内波动了 -1.28%。过去一天，总交易量达到 $ 50.76K。

SN21 AdTAO（SN21）市场信息

市值 $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M 成交量（24H） $ 50.76K$ 50.76K $ 50.76K 完全稀释市值 $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M 流通量 4.93M 4.93M 4.93M 总供应量 4,930,335.8283414 4,930,335.8283414 4,930,335.8283414

SN21 AdTAO 的当前市值为 $ 3.18M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 50.76K。SN21 的流通量为 4.93M，总供应量是 4930335.8283414，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.18M。