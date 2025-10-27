SMP7700（SMP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00239094$ 0.00239094 $ 0.00239094 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.89% 涨跌幅（1D） +4.50% 漲跌幅（7D） -4.16% 漲跌幅（7D） -4.16%

SMP7700（SMP）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，SMP 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。SMP 的历史最高价为 $ 0.00239094，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，SMP 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.89%，过去 24 小时内变动为 +4.50%，过去 7 天内累计变动为 -4.16%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SMP7700（SMP）市场信息

市值 $ 157.30K$ 157.30K $ 157.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 157.30K$ 157.30K $ 157.30K 流通量 990.05M 990.05M 990.05M 总供应量 990,046,623.5677253 990,046,623.5677253 990,046,623.5677253

SMP7700 的当前市值为 $ 157.30K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SMP 的流通量为 990.05M，总供应量是 990046623.5677253，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 157.30K。