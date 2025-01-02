Smoovie Phone 价格 (SP)
今天 Smoovie Phone (SP) 的实时价格为 25.35 USD。目前其市值为 $ 1.07M USD。SP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Smoovie Phone 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.20K USD
- Smoovie Phone 当天价格变化为 -6.82%
- 其循环供应量为 42.07K USD
在获取 MEXC 上从 SP兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 SP 价格信息的首选平台。
今天内，Smoovie Phone 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.8576860855608。
在过去30天内，Smoovie Phone 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -18.7532734350。
在过去60天内，Smoovie Phone 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -5.0389944150。
在过去90天内，Smoovie Phone 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +6.797555623470308。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -1.8576860855608
|-6.82%
|30天
|$ -18.7532734350
|-73.97%
|60天
|$ -5.0389944150
|-19.87%
|90天
|$ +6.797555623470308
|+36.64%
Smoovie Phone 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.02%
-6.82%
-28.78%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable .
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 SP 兑换 AUD
A$40.8135
|1 SP 兑换 GBP
￡20.28
|1 SP 兑换 EUR
€24.336
|1 SP 兑换 USD
$25.35
|1 SP 兑换 MYR
RM113.3145
|1 SP 兑换 TRY
₺895.1085
|1 SP 兑换 JPY
¥3,978.936
|1 SP 兑换 RUB
₽2,826.2715
|1 SP 兑换 INR
₹2,174.016
|1 SP 兑换 IDR
Rp408,870.9105
|1 SP 兑换 PHP
₱1,467.765
|1 SP 兑换 EGP
￡E.1,287.273
|1 SP 兑换 BRL
R$157.4235
|1 SP 兑换 CAD
C$36.504
|1 SP 兑换 BDT
৳3,029.325
|1 SP 兑换 NGN
₦39,180.7065
|1 SP 兑换 UAH
₴1,067.4885
|1 SP 兑换 VES
Bs1,292.85
|1 SP 兑换 PKR
Rs7,065.045
|1 SP 兑换 KZT
₸13,306.9755
|1 SP 兑换 THB
฿868.7445
|1 SP 兑换 TWD
NT$833.7615
|1 SP 兑换 CHF
Fr22.815
|1 SP 兑换 HKD
HK$196.9695
|1 SP 兑换 MAD
.د.م256.2885