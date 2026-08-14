Smoking Wizard 今日价格

Smoking Wizard (WIZARD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.21%。当前 WIZARD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WIZARD。

Smoking Wizard 目前市值在 $ 311,852 排名第 #-，流通供应量为 999.77M WIZARD。过去 24 小时内，WIZARD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WIZARD 在过去一小时内波动了 -1.49%，过去7 天内波动了 -0.65%。过去一天，总交易量达到 $ 15.02K。

Smoking Wizard（WIZARD）市场信息

市值 $ 311.85K$ 311.85K $ 311.85K 成交量（24H） $ 15.02K$ 15.02K $ 15.02K 完全稀释市值 $ 311.85K$ 311.85K $ 311.85K 流通量 999.77M 999.77M 999.77M 总供应量 999,767,716.140138 999,767,716.140138 999,767,716.140138

Smoking Wizard 的当前市值为 $ 311.85K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 15.02K。WIZARD 的流通量为 999.77M，总供应量是 999767716.140138，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 311.85K。