Smoking Chicken Fish 今日价格

Smoking Chicken Fish (SCF) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.42%。当前 SCF 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SCF。

Smoking Chicken Fish 目前市值在 $ 382,842 排名第 #-，流通供应量为 999.75M SCF。过去 24 小时内，SCF 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.145357，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SCF 在过去一小时内波动了 +0.24%，过去7 天内波动了 +8.00%。过去一天，总交易量达到 $ 1.93K。

Smoking Chicken Fish（SCF）市场信息

市值 $ 382.84K$ 382.84K $ 382.84K 成交量（24H） $ 1.93K$ 1.93K $ 1.93K 完全稀释市值 $ 382.84K$ 382.84K $ 382.84K 流通量 999.75M 999.75M 999.75M 总供应量 999,754,474.066949 999,754,474.066949 999,754,474.066949

Smoking Chicken Fish 的当前市值为 $ 382.84K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.93K。SCF 的流通量为 999.75M，总供应量是 999754474.066949，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 382.84K。