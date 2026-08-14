Smiley Coin 今日价格

Smiley Coin (SMILEY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.61%。当前 SMILEY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SMILEY。

Smiley Coin 目前市值在 $ 253,934 排名第 #-，流通供应量为 420,690.00T SMILEY。过去 24 小时内，SMILEY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SMILEY 在过去一小时内波动了 +0.06%，过去7 天内波动了 -1.82%。过去一天，总交易量达到 --。

Smiley Coin（SMILEY）市场信息

市值 $ 253.93K$ 253.93K $ 253.93K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 253.93K$ 253.93K $ 253.93K 流通量 420,690.00T 420,690.00T 420,690.00T 总供应量 4.2069e+17 4.2069e+17 4.2069e+17

Smiley Coin 的当前市值为 $ 253.93K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SMILEY 的流通量为 420,690.00T，总供应量是 4.2069e+17，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 253.93K。