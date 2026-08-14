Smilek to the Bank 今日价格

Smilek to the Bank (SMILEK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 SMILEK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SMILEK。

Smilek to the Bank 目前市值在 $ 87,476,833 排名第 #-，流通供应量为 1.75T SMILEK。过去 24 小时内，SMILEK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SMILEK 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.08%。过去一天，总交易量达到 --。

Smilek to the Bank（SMILEK）市场信息

市值 $ 87.48M$ 87.48M $ 87.48M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 87.48M$ 87.48M $ 87.48M 流通量 1.75T 1.75T 1.75T 总供应量 1,750,000,000,000.0 1,750,000,000,000.0 1,750,000,000,000.0

Smilek to the Bank 的当前市值为 $ 87.48M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SMILEK 的流通量为 1.75T，总供应量是 1750000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 87.48M。