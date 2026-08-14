Smilee 今日价格

Smilee (SMILEE) 今日实时价格为 $ 0.02545054，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SMILEE 兑 USD 的汇率为 $ 0.02545054 每 SMILEE。

Smilee 目前市值在 $ 50,901 排名第 #-，流通供应量为 2.00M SMILEE。过去 24 小时内，SMILEE 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.228201，而历史最低价为 $ 0.02275597。

短期表现方面，SMILEE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +9.73%。过去一天，总交易量达到 $ 398.41。

Smilee（SMILEE）市场信息

市值 $ 50.90K$ 50.90K $ 50.90K 成交量（24H） $ 398.41$ 398.41 $ 398.41 完全稀释市值 $ 254.51K$ 254.51K $ 254.51K 流通量 2.00M 2.00M 2.00M 总供应量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Smilee 的当前市值为 $ 50.90K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 398.41。SMILEE 的流通量为 2.00M，总供应量是 10000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 254.51K。