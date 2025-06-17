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Smart Lending AI 价格 (SLAI)

USD

Smart Lending AI (SLAI) 实时价格图表

$0.03043381
$0.03043381$0.03043381
-8.10%(1D)

今天 Smart Lending AI (SLAI) 的价格

今天 Smart Lending AI (SLAI) 的实时价格为 0.03043381 USD。目前其市值为 $ 304.54K USD。SLAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Smart Lending AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Smart Lending AI 当天价格变化为 -8.10%
- 其循环供应量为 10.00M USD

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Smart Lending AI (SLAI) 价格表现 USD

今天内，Smart Lending AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00268336989704746
在过去30天内，Smart Lending AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Smart Lending AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Smart Lending AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00268336989704746-8.10%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Smart Lending AI (SLAI) 价格分析

Smart Lending AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02224677
$ 0.02224677$ 0.02224677

$ 0.04055657
$ 0.04055657$ 0.04055657

$ 0.070129
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+1.35%

-8.10%

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Smart Lending AI (SLAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 304.54K
$ 304.54K$ 304.54K

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10.00M
10.00M 10.00M

什么是Smart Lending AI (SLAI)

Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure.

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Smart Lending AI (SLAI) 资源

官网

Smart Lending AI（SLAI）代币经济

了解 Smart Lending AI（SLAI）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 SLAI 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Smart Lending AI (SLAI) 的其他问题

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SLAI 兑换为当地货币

1 SLAI 兑换 VND
800.86571015
1 SLAI 兑换 AUD
A$0.0462593912
1 SLAI 兑换 GBP
0.0222166813
1 SLAI 兑换 EUR
0.0261730766
1 SLAI 兑换 USD
$0.03043381
1 SLAI 兑换 MYR
RM0.1290393544
1 SLAI 兑换 TRY
1.1984834378
1 SLAI 兑换 JPY
¥4.397685545
1 SLAI 兑换 RUB
2.386010704
1 SLAI 兑换 INR
2.6249161125
1 SLAI 兑换 IDR
Rp498.9148382064
1 SLAI 兑换 KRW
41.5193252925
1 SLAI 兑换 PHP
1.7283360699
1 SLAI 兑换 EGP
￡E.1.5259512334
1 SLAI 兑换 BRL
R$0.1670816169
1 SLAI 兑换 CAD
C$0.0410856435
1 SLAI 兑换 BDT
3.7202289344
1 SLAI 兑换 NGN
47.0381923979
1 SLAI 兑换 UAH
1.2639161293
1 SLAI 兑换 VES
Bs3.10424862
1 SLAI 兑换 PKR
Rs8.618854992
1 SLAI 兑换 KZT
15.5988493155
1 SLAI 兑换 THB
฿0.989098825
1 SLAI 兑换 TWD
NT$0.8981017331
1 SLAI 兑换 AED
د.إ0.1116920827
1 SLAI 兑换 CHF
Fr0.0246513861
1 SLAI 兑换 HKD
HK$0.2386010704
1 SLAI 兑换 MAD
.د.م0.276947671
1 SLAI 兑换 MXN
$0.5761120233