Smart Lending AI 价格 (SLAI)
今天 Smart Lending AI (SLAI) 的实时价格为 0.03043381 USD。目前其市值为 $ 304.54K USD。SLAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Smart Lending AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Smart Lending AI 当天价格变化为 -8.10%
- 其循环供应量为 10.00M USD
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今天内，Smart Lending AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00268336989704746。
在过去30天内，Smart Lending AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Smart Lending AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Smart Lending AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00268336989704746
|-8.10%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Smart Lending AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.35%
-8.10%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure.
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|1 SLAI 兑换 VND
₫800.86571015
|1 SLAI 兑换 AUD
A$0.0462593912
|1 SLAI 兑换 GBP
￡0.0222166813
|1 SLAI 兑换 EUR
€0.0261730766
|1 SLAI 兑换 USD
$0.03043381
|1 SLAI 兑换 MYR
RM0.1290393544
|1 SLAI 兑换 TRY
₺1.1984834378
|1 SLAI 兑换 JPY
¥4.397685545
|1 SLAI 兑换 RUB
₽2.386010704
|1 SLAI 兑换 INR
₹2.6249161125
|1 SLAI 兑换 IDR
Rp498.9148382064
|1 SLAI 兑换 KRW
₩41.5193252925
|1 SLAI 兑换 PHP
₱1.7283360699
|1 SLAI 兑换 EGP
￡E.1.5259512334
|1 SLAI 兑换 BRL
R$0.1670816169
|1 SLAI 兑换 CAD
C$0.0410856435
|1 SLAI 兑换 BDT
৳3.7202289344
|1 SLAI 兑换 NGN
₦47.0381923979
|1 SLAI 兑换 UAH
₴1.2639161293
|1 SLAI 兑换 VES
Bs3.10424862
|1 SLAI 兑换 PKR
Rs8.618854992
|1 SLAI 兑换 KZT
₸15.5988493155
|1 SLAI 兑换 THB
฿0.989098825
|1 SLAI 兑换 TWD
NT$0.8981017331
|1 SLAI 兑换 AED
د.إ0.1116920827
|1 SLAI 兑换 CHF
Fr0.0246513861
|1 SLAI 兑换 HKD
HK$0.2386010704
|1 SLAI 兑换 MAD
.د.م0.276947671
|1 SLAI 兑换 MXN
$0.5761120233