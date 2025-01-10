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Slopfather 价格 (FATHA)

USD

Slopfather (FATHA) 实时价格图表

$0.00927881
$0.00927881$0.00927881
+77.90%(1D)

今天 Slopfather (FATHA) 的价格

今天 Slopfather (FATHA) 的实时价格为 0.00927961 USD。目前其市值为 $ 9.27M USD。FATHA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Slopfather 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.59M USD
- Slopfather 当天价格变化为 +77.97%
- 其循环供应量为 999.99M USD

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Slopfather (FATHA) 价格表现 USD

今天内，Slopfather 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00406552
在过去30天内，Slopfather 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014326242
在过去60天内，Slopfather 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Slopfather 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00406552+77.97%
30天$ -0.0014326242-15.43%
60天$ 0--
90天$ 0--

Slopfather (FATHA) 价格分析

Slopfather 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00488557
$ 0.00488557$ 0.00488557

$ 0.01132731
$ 0.01132731$ 0.01132731

$ 0.02742492
$ 0.02742492$ 0.02742492

+4.52%

+77.97%

+154.77%

Slopfather (FATHA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 9.27M
$ 9.27M$ 9.27M

$ 2.59M
$ 2.59M$ 2.59M

999.99M
999.99M 999.99M

什么是Slopfather (FATHA)

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Slopfather (FATHA) 资源

官网

大家还在问：关于 Slopfather (FATHA) 的其他问题

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FATHA 兑换为当地货币

1 FATHA 兑换 AUD
A$0.0149401721
1 FATHA 兑换 GBP
0.0075164841
1 FATHA 兑换 EUR
0.0090012217
1 FATHA 兑换 USD
$0.00927961
1 FATHA 兑换 MYR
RM0.0416654489
1 FATHA 兑换 TRY
0.3286837862
1 FATHA 兑换 JPY
¥1.46617838
1 FATHA 兑换 RUB
0.9464274239
1 FATHA 兑换 INR
0.7982320522
1 FATHA 兑换 IDR
Rp149.6711080783
1 FATHA 兑换 PHP
0.5429499811
1 FATHA 兑换 EGP
￡E.0.4690842855
1 FATHA 兑换 BRL
R$0.0561416405
1 FATHA 兑换 CAD
C$0.0133626384
1 FATHA 兑换 BDT
1.1319268278
1 FATHA 兑换 NGN
14.3646506878
1 FATHA 兑换 UAH
0.3933626679
1 FATHA 兑换 VES
Bs0.49181933
1 FATHA 兑换 PKR
Rs2.5877120446
1 FATHA 兑换 KZT
4.8788477536
1 FATHA 兑换 THB
฿0.3207961177
1 FATHA 兑换 TWD
NT$0.3058559456
1 FATHA 兑换 CHF
Fr0.0084444451
1 FATHA 兑换 HKD
HK$0.0721953658
1 FATHA 兑换 MAD
.د.م0.0933528766