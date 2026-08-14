SLINKsol (SLINK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.72%。当前 SLINK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SLINK。

SLINKsol 目前市值在 $ 13,805.1 排名第 #-，流通供应量为 979.96M SLINK。过去 24 小时内，SLINK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SLINK 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +2.90%。过去一天，总交易量达到 --。

SLINKsol（SLINK）市场信息

市值 $ 13.81K$ 13.81K $ 13.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.81K$ 13.81K $ 13.81K 流通量 979.96M 979.96M 979.96M 总供应量 979,964,268.0 979,964,268.0 979,964,268.0

SLINKsol 的当前市值为 $ 13.81K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SLINK 的流通量为 979.96M，总供应量是 979964268.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.81K。