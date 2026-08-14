Sliding Cat 今日价格

Sliding Cat (滑る猫) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 12.70%。当前 滑る猫 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 滑る猫。

Sliding Cat 目前市值在 $ 16,398.57 排名第 #-，流通供应量为 999.88M 滑る猫。过去 24 小时内，滑る猫 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00110706，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，滑る猫 在过去一小时内波动了 +0.23%，过去7 天内波动了 -15.87%。过去一天，总交易量达到 --。

Sliding Cat（滑る猫）市场信息

市值 $ 16.40K$ 16.40K $ 16.40K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 16.40K$ 16.40K $ 16.40K 流通量 999.88M 999.88M 999.88M 总供应量 999,875,166.040104 999,875,166.040104 999,875,166.040104

Sliding Cat 的当前市值为 $ 16.40K, 它过去 24 小时的交易量为 --。滑る猫 的流通量为 999.88M，总供应量是 999875166.040104，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.40K。