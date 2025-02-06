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Slex 价格 (SLEX)

USD

Slex (SLEX) 实时价格图表

$2.76
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-2.50%(1D)

今天 Slex (SLEX) 的价格

今天 Slex (SLEX) 的实时价格为 2.76 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SLEX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Slex 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.69M USD
- Slex 当天价格变化为 -2.59%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Slex (SLEX) 价格表现 USD

今天内，Slex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.07367074694056
在过去30天内，Slex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.0808367000
在过去60天内，Slex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.8491377360
在过去90天内，Slex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.1972936514311166

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.07367074694056-2.59%
30天$ -1.0808367000-39.16%
60天$ -0.8491377360-30.76%
90天$ -1.1972936514311166-30.25%

Slex (SLEX) 价格分析

Slex 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 2.73
$ 2.73$ 2.73

$ 2.87
$ 2.87$ 2.87

$ 6.54
$ 6.54$ 6.54

+0.92%

-2.59%

-23.20%

Slex (SLEX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.69M
$ 4.69M$ 4.69M

0.00
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什么是Slex (SLEX)

SLEX is utility token for Slex centralized cryptocurrency exchange which can be used to pay fees

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Slex (SLEX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Slex (SLEX) 的其他问题

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SLEX 兑换为当地货币

1 SLEX 兑换 AUD
A$4.3884
1 SLEX 兑换 GBP
2.1804
1 SLEX 兑换 EUR
2.6496
1 SLEX 兑换 USD
$2.76
1 SLEX 兑换 MYR
RM12.1992
1 SLEX 兑换 TRY
99.1116
1 SLEX 兑换 JPY
¥421.3692
1 SLEX 兑换 RUB
270.48
1 SLEX 兑换 INR
241.1964
1 SLEX 兑换 IDR
Rp45,245.8944
1 SLEX 兑换 PHP
159.7764
1 SLEX 兑换 EGP
￡E.138.8556
1 SLEX 兑换 BRL
R$16.008
1 SLEX 兑换 CAD
C$3.9468
1 SLEX 兑换 BDT
335.478
1 SLEX 兑换 NGN
4,638.6492
1 SLEX 兑换 UAH
114.8988
1 SLEX 兑换 VES
Bs162.84
1 SLEX 兑换 PKR
Rs769.8744
1 SLEX 兑换 KZT
1,427.0856
1 SLEX 兑换 THB
฿92.6808
1 SLEX 兑换 TWD
NT$90.666
1 SLEX 兑换 CHF
Fr2.484
1 SLEX 兑换 HKD
HK$21.4728
1 SLEX 兑换 MAD
.د.م27.6276