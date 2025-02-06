Slex 价格 (SLEX)
今天 Slex (SLEX) 的实时价格为 2.76 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SLEX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Slex 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.69M USD
- Slex 当天价格变化为 -2.59%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Slex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.07367074694056。
在过去30天内，Slex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.0808367000。
在过去60天内，Slex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.8491377360。
在过去90天内，Slex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.1972936514311166。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.07367074694056
|-2.59%
|30天
|$ -1.0808367000
|-39.16%
|60天
|$ -0.8491377360
|-30.76%
|90天
|$ -1.1972936514311166
|-30.25%
Slex 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.92%
-2.59%
-23.20%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
SLEX is utility token for Slex centralized cryptocurrency exchange which can be used to pay fees
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|1 SLEX 兑换 AUD
A$4.3884
|1 SLEX 兑换 GBP
￡2.1804
|1 SLEX 兑换 EUR
€2.6496
|1 SLEX 兑换 USD
$2.76
|1 SLEX 兑换 MYR
RM12.1992
|1 SLEX 兑换 TRY
₺99.1116
|1 SLEX 兑换 JPY
¥421.3692
|1 SLEX 兑换 RUB
₽270.48
|1 SLEX 兑换 INR
₹241.1964
|1 SLEX 兑换 IDR
Rp45,245.8944
|1 SLEX 兑换 PHP
₱159.7764
|1 SLEX 兑换 EGP
￡E.138.8556
|1 SLEX 兑换 BRL
R$16.008
|1 SLEX 兑换 CAD
C$3.9468
|1 SLEX 兑换 BDT
৳335.478
|1 SLEX 兑换 NGN
₦4,638.6492
|1 SLEX 兑换 UAH
₴114.8988
|1 SLEX 兑换 VES
Bs162.84
|1 SLEX 兑换 PKR
Rs769.8744
|1 SLEX 兑换 KZT
₸1,427.0856
|1 SLEX 兑换 THB
฿92.6808
|1 SLEX 兑换 TWD
NT$90.666
|1 SLEX 兑换 CHF
Fr2.484
|1 SLEX 兑换 HKD
HK$21.4728
|1 SLEX 兑换 MAD
.د.م27.6276