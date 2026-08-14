SkyNity SkyDust 今日价格

SkyNity SkyDust (SDT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 SDT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SDT。

SkyNity SkyDust 目前市值在 $ 27,280 排名第 #-，流通供应量为 38.75M SDT。过去 24 小时内，SDT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.119862，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SDT 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -0.64%。过去一天，总交易量达到 $ 1.83。

SkyNity SkyDust（SDT）市场信息

市值 $ 27.28K$ 27.28K $ 27.28K 成交量（24H） $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 完全稀释市值 $ 59.68K$ 59.68K $ 59.68K 流通量 38.75M 38.75M 38.75M 总供应量 84,758,610.0 84,758,610.0 84,758,610.0

SkyNity SkyDust 的当前市值为 $ 27.28K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.83。SDT 的流通量为 38.75M，总供应量是 84758610.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 59.68K。