SkyAI（SKYAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.02339294 $ 0.02339294 $ 0.02339294 24H最低价 $ 0.02479517 $ 0.02479517 $ 0.02479517 24H最高价 24H最低价 $ 0.02339294$ 0.02339294 $ 0.02339294 24H最高价 $ 0.02479517$ 0.02479517 $ 0.02479517 历史最高 $ 0.09237$ 0.09237 $ 0.09237 最低价 $ 0.01433298$ 0.01433298 $ 0.01433298 涨跌幅（1H） -0.53% 涨跌幅（1D） -1.88% 漲跌幅（7D） +0.33% 漲跌幅（7D） +0.33%

SkyAI（SKYAI）当前实时价格为 $0.02382998。过去 24 小时内，SKYAI 的交易价格在 $ 0.02339294 至 $ 0.02479517 之间波动，市场活跃度显著。SKYAI 的历史最高价为 $ 0.09237，历史最低价为 $ 0.01433298。

从短期表现来看，SKYAI 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.53%，过去 24 小时内变动为 -1.88%，过去 7 天内累计变动为 +0.33%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SkyAI（SKYAI）市场信息

市值 $ 23.84M$ 23.84M $ 23.84M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 23.84M$ 23.84M $ 23.84M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

SkyAI 的当前市值为 $ 23.84M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SKYAI 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.84M。