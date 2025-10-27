Skully（SKULLY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.39% 涨跌幅（1D） +5.93% 漲跌幅（7D） +6.20% 漲跌幅（7D） +6.20%

Skully（SKULLY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，SKULLY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。SKULLY 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，SKULLY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.39%，过去 24 小时内变动为 +5.93%，过去 7 天内累计变动为 +6.20%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Skully（SKULLY）市场信息

市值 $ 106.41K$ 106.41K $ 106.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 133.75K$ 133.75K $ 133.75K 流通量 778.56M 778.56M 778.56M 总供应量 978,558,324.0 978,558,324.0 978,558,324.0

Skully 的当前市值为 $ 106.41K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SKULLY 的流通量为 778.56M，总供应量是 978558324.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 133.75K。