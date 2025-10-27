Skull of Pepe Token（SKOP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00597562 24H最高价 $ 0.00623474 历史最高 $ 0.142385 最低价 $ 0.00597562 涨跌幅（1H） -0.01% 涨跌幅（1D） -3.64% 漲跌幅（7D） -6.63%

Skull of Pepe Token（SKOP）当前实时价格为 $0.00599303。过去 24 小时内，SKOP 的交易价格在 $ 0.00597562 至 $ 0.00623474 之间波动，市场活跃度显著。SKOP 的历史最高价为 $ 0.142385，历史最低价为 $ 0.00597562。

从短期表现来看，SKOP 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.01%，过去 24 小时内变动为 -3.64%，过去 7 天内累计变动为 -6.63%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Skull of Pepe Token（SKOP）市场信息

市值 $ 898.83K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 898.83K 流通量 150.00M 总供应量 150,000,000.0

Skull of Pepe Token 的当前市值为 $ 898.83K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SKOP 的流通量为 150.00M，总供应量是 150000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 898.83K。