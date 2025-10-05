Skillful AI（SKAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00179743 $ 0.00179743 $ 0.00179743 24H最低价 $ 0.00183074 $ 0.00183074 $ 0.00183074 24H最高价 24H最低价 $ 0.00179743$ 0.00179743 $ 0.00179743 24H最高价 $ 0.00183074$ 0.00183074 $ 0.00183074 历史最高 $ 0.252674$ 0.252674 $ 0.252674 最低价 $ 0.00113594$ 0.00113594 $ 0.00113594 涨跌幅（1H） -0.01% 涨跌幅（1D） -0.56% 漲跌幅（7D） -6.62% 漲跌幅（7D） -6.62%

Skillful AI（SKAI）当前实时价格为 $0.00181646。过去 24 小时内，SKAI 的交易价格在 $ 0.00179743 至 $ 0.00183074 之间波动，市场活跃度显著。SKAI 的历史最高价为 $ 0.252674，历史最低价为 $ 0.00113594。

从短期表现来看，SKAI 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.01%，过去 24 小时内变动为 -0.56%，过去 7 天内累计变动为 -6.62%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Skillful AI（SKAI）市场信息

市值 $ 206.03K$ 206.03K $ 206.03K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M 流通量 113.37M 113.37M 113.37M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Skillful AI 的当前市值为 $ 206.03K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SKAI 的流通量为 113.37M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.82M。