SKI MASK PUP 价格 (SKIPUP)
今天 SKI MASK PUP (SKIPUP) 的实时价格为 0.04402061 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SKIPUP 兑换 USD 的价格为实时更新。
SKI MASK PUP 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 17.13 USD
- SKI MASK PUP 当天价格变化为 -3.90%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，SKI MASK PUP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00178706614261295。
在过去30天内，SKI MASK PUP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0200365308。
在过去60天内，SKI MASK PUP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0430074492。
在过去90天内，SKI MASK PUP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1357507606968337。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00178706614261295
|-3.90%
|30天
|$ -0.0200365308
|-45.51%
|60天
|$ -0.0430074492
|-97.69%
|90天
|$ -0.1357507606968337
|-75.51%
SKI MASK PUP 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.10%
-3.90%
-44.95%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Meet $SKIPUP, A fully community driven project! Imagine a fluffy little pup, thuggin it out in a ski mask 🐶
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|1 SKIPUP 兑换 AUD
A$0.0699927699
|1 SKIPUP 兑换 GBP
￡0.035216488
|1 SKIPUP 兑换 EUR
€0.0422597856
|1 SKIPUP 兑换 USD
$0.04402061
|1 SKIPUP 兑换 MYR
RM0.1954515084
|1 SKIPUP 兑换 TRY
₺1.5838615478
|1 SKIPUP 兑换 JPY
¥6.6717636516
|1 SKIPUP 兑换 RUB
₽4.2585538114
|1 SKIPUP 兑换 INR
₹3.8500425506
|1 SKIPUP 兑换 IDR
Rp721.6492287984
|1 SKIPUP 兑换 PHP
₱2.5523149678
|1 SKIPUP 兑换 EGP
￡E.2.2137964769
|1 SKIPUP 兑换 BRL
R$0.2535587136
|1 SKIPUP 兑换 CAD
C$0.0629494723
|1 SKIPUP 兑换 BDT
৳5.3568680309
|1 SKIPUP 兑换 NGN
₦65.9978995425
|1 SKIPUP 兑换 UAH
₴1.8211326357
|1 SKIPUP 兑换 VES
Bs2.6412366
|1 SKIPUP 兑换 PKR
Rs12.2584192667
|1 SKIPUP 兑换 KZT
₸22.5746492202
|1 SKIPUP 兑换 THB
฿1.4821739387
|1 SKIPUP 兑换 TWD
NT$1.443876008
|1 SKIPUP 兑换 CHF
Fr0.039618549
|1 SKIPUP 兑换 HKD
HK$0.3424803458
|1 SKIPUP 兑换 MAD
.د.م0.4402061