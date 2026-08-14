Ski Mask Dog 今日价格

Ski Mask Dog (SKI) 今日实时价格为 $ 0.00335451，过去 24 小时内变化了 2.19%。当前 SKI 兑 USD 的汇率为 $ 0.00335451 每 SKI。

Ski Mask Dog 目前市值在 $ 3,354,400 排名第 #-，流通供应量为 1.00B SKI。过去 24 小时内，SKI 的交易价格在 $ 0.00322517（低点）和 $ 0.00345033（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.35814，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SKI 在过去一小时内波动了 +1.91%，过去7 天内波动了 -2.93%。过去一天，总交易量达到 $ 22.51K。

Ski Mask Dog（SKI）市场信息

市值 $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M 成交量（24H） $ 22.51K$ 22.51K $ 22.51K 完全稀释市值 $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ski Mask Dog 的当前市值为 $ 3.35M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 22.51K。SKI 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.35M。