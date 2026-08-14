SK Hynix xStock 今日价格

SK Hynix xStock (SKHYX) 今日实时价格为 $ 165.17，过去 24 小时内变化了 8.83%。当前 SKHYX 兑 USD 的汇率为 $ 165.17 每 SKHYX。

SK Hynix xStock 目前市值在 $ 7,933,453 排名第 #-，流通供应量为 48.03K SKHYX。过去 24 小时内，SKHYX 的交易价格在 $ 151.61（低点）和 $ 168.29（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 193.97，而历史最低价为 $ 114.86。

短期表现方面，SKHYX 在过去一小时内波动了 +0.17%，过去7 天内波动了 +19.10%。过去一天，总交易量达到 $ 1.02M。

SK Hynix xStock（SKHYX）市场信息

市值 $ 7.93M$ 7.93M $ 7.93M 成交量（24H） $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M 完全稀释市值 $ 57.51M$ 57.51M $ 57.51M 流通量 48.03K 48.03K 48.03K 总供应量 348,168.3020736 348,168.3020736 348,168.3020736

SK Hynix xStock 的当前市值为 $ 7.93M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.02M。SKHYX 的流通量为 48.03K，总供应量是 348168.3020736，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 57.51M。