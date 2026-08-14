SINO 今日价格

SINO (SINO) 今日实时价格为 $ 0.00738242，过去 24 小时内变化了 1.09%。当前 SINO 兑 USD 的汇率为 $ 0.00738242 每 SINO。

SINO 目前市值在 $ 7,348,496 排名第 #-，流通供应量为 995.41M SINO。过去 24 小时内，SINO 的交易价格在 $ 0.00736406（低点）和 $ 0.00746708（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00754798，而历史最低价为 $ 0.00736406。

短期表现方面，SINO 在过去一小时内波动了 -0.33%，过去7 天内波动了 -1.15%。过去一天，总交易量达到 --。

SINO（SINO）市场信息

市值 $ 7.35M$ 7.35M $ 7.35M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 7.35M$ 7.35M $ 7.35M 流通量 995.41M 995.41M 995.41M 总供应量 995,405,251.0 995,405,251.0 995,405,251.0

SINO 的当前市值为 $ 7.35M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SINO 的流通量为 995.41M，总供应量是 995405251.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.35M。