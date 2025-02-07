SingSing 图标

SingSing 价格 (SING)

USD

SingSing (SING) 实时价格图表

$0.00426507
$0.00426507$0.00426507
-6.70%(1D)

今天 SingSing (SING) 的价格

今天 SingSing (SING) 的实时价格为 0.00423579 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SING 兑换 USD 的价格为实时更新。
SingSing 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 78.18K USD
- SingSing 当天价格变化为 -7.86%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 SING兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 SING 价格信息的首选平台。

SingSing (SING) 价格表现 USD

今天内，SingSing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00036149667440443
在过去30天内，SingSing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015327477
在过去60天内，SingSing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0017108669
在过去90天内，SingSing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00036149667440443-7.86%
30天$ -0.0015327477-36.18%
60天$ -0.0017108669-40.39%
90天$ 0--

SingSing (SING) 价格分析

SingSing 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00415519
$ 0.00415519$ 0.00415519

$ 0.00466237
$ 0.00466237$ 0.00466237

$ 0.01542223
$ 0.01542223$ 0.01542223

-1.11%

-7.86%

-17.44%

SingSing (SING) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 78.18K
$ 78.18K$ 78.18K

0.00
0.00 0.00

什么是SingSing (SING)

SingSing is an innovative, cutting-edge platform that seamlessly combines launchpool capabilities with a state-of-the-art gaming ecosystem. By leveraging our groundbreaking SocialFi SDK and fostering strategic partnerships, SingSing is rapidly emerging as a dominant force in the Web3 gaming landscape.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

SingSing (SING) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 SingSing (SING) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

SING 兑换为当地货币

1 SING 兑换 AUD
A$0.0067349061
1 SING 兑换 GBP
0.003388632
1 SING 兑换 EUR
0.0040663584
1 SING 兑换 USD
$0.00423579
1 SING 兑换 MYR
RM0.0188069076
1 SING 兑换 TRY
0.1524037242
1 SING 兑换 JPY
¥0.6419763324
1 SING 兑换 RUB
0.4097703246
1 SING 兑换 INR
0.3703774776
1 SING 兑换 IDR
Rp69.4391692176
1 SING 兑换 PHP
0.24567582
1 SING 兑换 EGP
￡E.0.2130178791
1 SING 兑换 BRL
R$0.0243981504
1 SING 兑换 CAD
C$0.0060571797
1 SING 兑换 BDT
0.5154532851
1 SING 兑换 NGN
6.3505081575
1 SING 兑换 UAH
0.1752346323
1 SING 兑换 VES
Bs0.2541474
1 SING 兑换 PKR
Rs1.1795404413
1 SING 兑换 KZT
2.1721978278
1 SING 兑换 THB
฿0.1425343335
1 SING 兑换 TWD
NT$0.138933912
1 SING 兑换 CHF
Fr0.003812211
1 SING 兑换 HKD
HK$0.0329544462
1 SING 兑换 MAD
.د.م0.0423579