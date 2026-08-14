SINBAD NETWORK GENESIS 今日价格

SINBAD NETWORK GENESIS (SNG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SNG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SNG。

SINBAD NETWORK GENESIS 目前市值在 $ 17,834.24 排名第 #-，流通供应量为 991.16M SNG。过去 24 小时内，SNG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SNG 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.34%。过去一天，总交易量达到 --。

SINBAD NETWORK GENESIS（SNG）市场信息

市值 $ 17.83K$ 17.83K $ 17.83K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 17.99K$ 17.99K $ 17.99K 流通量 991.16M 991.16M 991.16M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

SINBAD NETWORK GENESIS 的当前市值为 $ 17.83K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SNG 的流通量为 991.16M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.99K。