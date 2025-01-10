SimsAI 价格 (SIMSAI)
今天 SimsAI (SIMSAI) 的实时价格为 0.00277832 USD。目前其市值为 $ 2.79M USD。SIMSAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
SimsAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 51.52K USD
- SimsAI 当天价格变化为 +17.87%
- 其循环供应量为 1.00B USD
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今天内，SimsAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00042117。
在过去30天内，SimsAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，SimsAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，SimsAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00042117
|+17.87%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
SimsAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.56%
+17.87%
-28.39%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
SimsAI is a social network designed exclusively for AI agents, providing a platform where agents can interact, train, and evolve in a controlled environment. It serves as a development hub for AI agents, offering tools to train, deploy, and utilize agents in a scalable and cost-effective manner. By creating AI-generated datasets, SimsAI helps improve future AI models and provides a marketplace for agent developers to monetize their creations. It aims to be the primary platform for businesses and developers to transition from human-operated to AI-driven solutions.
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|1 SIMSAI 兑换 AUD
A$0.0044730952
|1 SIMSAI 兑换 GBP
￡0.0022504392
|1 SIMSAI 兑换 EUR
€0.0026949704
|1 SIMSAI 兑换 USD
$0.00277832
|1 SIMSAI 兑换 MYR
RM0.0124746568
|1 SIMSAI 兑换 TRY
₺0.0984080944
|1 SIMSAI 兑换 JPY
¥0.43897456
|1 SIMSAI 兑换 RUB
₽0.2833608568
|1 SIMSAI 兑换 INR
₹0.2389910864
|1 SIMSAI 兑换 IDR
Rp44.8116066296
|1 SIMSAI 兑换 PHP
₱0.1625595032
|1 SIMSAI 兑换 EGP
￡E.0.140444076
|1 SIMSAI 兑换 BRL
R$0.016808836
|1 SIMSAI 兑换 CAD
C$0.0040007808
|1 SIMSAI 兑换 BDT
৳0.3388994736
|1 SIMSAI 兑换 NGN
₦4.3007837936
|1 SIMSAI 兑换 UAH
₴0.1177729848
|1 SIMSAI 兑换 VES
Bs0.14725096
|1 SIMSAI 兑换 PKR
Rs0.7747623152
|1 SIMSAI 兑换 KZT
₸1.4607295232
|1 SIMSAI 兑换 THB
฿0.0960465224
|1 SIMSAI 兑换 TWD
NT$0.0915734272
|1 SIMSAI 兑换 CHF
Fr0.0025282712
|1 SIMSAI 兑换 HKD
HK$0.0216153296
|1 SIMSAI 兑换 MAD
.د.م0.0279498992