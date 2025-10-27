SIMPS ON SOL（SIMP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000895 $ 0.00000895 $ 0.00000895 24H最低价 $ 0.00000907 $ 0.00000907 $ 0.00000907 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000895$ 0.00000895 $ 0.00000895 24H最高价 $ 0.00000907$ 0.00000907 $ 0.00000907 历史最高 $ 0.00107703$ 0.00107703 $ 0.00107703 最低价 $ 0.00000817$ 0.00000817 $ 0.00000817 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +3.75% 漲跌幅（7D） +6.42% 漲跌幅（7D） +6.42%

SIMPS ON SOL（SIMP）当前实时价格为 $0.00000929。过去 24 小时内，SIMP 的交易价格在 $ 0.00000895 至 $ 0.00000907 之间波动，市场活跃度显著。SIMP 的历史最高价为 $ 0.00107703，历史最低价为 $ 0.00000817。

从短期表现来看，SIMP 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +3.75%，过去 7 天内累计变动为 +6.42%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SIMPS ON SOL（SIMP）市场信息

市值 $ 9.29K$ 9.29K $ 9.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.29K$ 9.29K $ 9.29K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,988,401.547644 999,988,401.547644 999,988,401.547644

SIMPS ON SOL 的当前市值为 $ 9.29K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SIMP 的流通量为 999.99M，总供应量是 999988401.547644，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.29K。