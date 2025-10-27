SimpCoin（SIMP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00001355 24H最高价 $ 0.00001464 历史最高 $ 0.00084018 最低价 $ 0.00001263 涨跌幅（1H） -0.13% 涨跌幅（1D） +7.94% 漲跌幅（7D） -26.61%

SimpCoin（SIMP）当前实时价格为 $0.00001462。过去 24 小时内，SIMP 的交易价格在 $ 0.00001355 至 $ 0.00001464 之间波动，市场活跃度显著。SIMP 的历史最高价为 $ 0.00084018，历史最低价为 $ 0.00001263。

从短期表现来看，SIMP 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.13%，过去 24 小时内变动为 +7.94%，过去 7 天内累计变动为 -26.61%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SimpCoin（SIMP）市场信息

市值 $ 14.54K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 14.54K 流通量 999.67M 总供应量 999,670,826.081696

SimpCoin 的当前市值为 $ 14.54K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SIMP 的流通量为 999.67M，总供应量是 999670826.081696，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.54K。