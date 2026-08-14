Simon the Gator 今日价格

Simon the Gator (SIMON) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 SIMON 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SIMON。

Simon the Gator 目前市值在 $ 10,429.47 排名第 #-，流通供应量为 611.60M SIMON。过去 24 小时内，SIMON 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00500522，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SIMON 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.81%。过去一天，总交易量达到 --。

Simon the Gator（SIMON）市场信息

市值 $ 10.43K$ 10.43K $ 10.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.43K$ 10.43K $ 10.43K 流通量 611.60M 611.60M 611.60M 总供应量 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

Simon the Gator 的当前市值为 $ 10.43K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SIMON 的流通量为 611.60M，总供应量是 690000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.43K。