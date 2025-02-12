Silver Token 价格 (XAGX)
今天 Silver Token (XAGX) 的实时价格为 31.73 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XAGX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Silver Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 131.49K USD
- Silver Token 当天价格变化为 -0.86%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Silver Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2777087185184。
在过去30天内，Silver Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.5244107360。
在过去60天内，Silver Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.8820527510。
在过去90天内，Silver Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.438737714558385。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.2777087185184
|-0.86%
|30天
|$ +1.5244107360
|+4.80%
|60天
|$ +0.8820527510
|+2.78%
|90天
|$ +1.438737714558385
|+4.75%
Silver Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.76%
-0.86%
-1.12%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
XAGx Silver Token is a stablecoin that is indexed to silver price. It is backed by real physical silver. Developed by NEOMO Technologies & Trading LLC, it operates on the Avalanche C-Chain blockchain network. Each XAGx Silver Token is equivalent to one ounce of silver. The token price is updated in real-time based on the global market price of silver.XAGx Silver Token holders benefit from an investment backed by real physical silver. You can easily perform silver trade 24/7. The tokens offer high liquidity, low transaction fees, and 24/7 accessibility.
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|1 XAGX 兑换 AUD
A$50.1334
|1 XAGX 兑换 GBP
￡25.384
|1 XAGX 兑换 EUR
€30.4608
|1 XAGX 兑换 USD
$31.73
|1 XAGX 兑换 MYR
RM141.5158
|1 XAGX 兑换 TRY
₺1,142.9146
|1 XAGX 兑换 JPY
¥4,873.728
|1 XAGX 兑换 RUB
₽3,062.5796
|1 XAGX 兑换 INR
₹2,745.5969
|1 XAGX 兑换 IDR
Rp520,163.8512
|1 XAGX 兑换 PHP
₱1,846.0514
|1 XAGX 兑换 EGP
￡E.1,600.7785
|1 XAGX 兑换 BRL
R$182.7648
|1 XAGX 兑换 CAD
C$45.0566
|1 XAGX 兑换 BDT
৳3,840.9165
|1 XAGX 兑换 NGN
₦47,499.81
|1 XAGX 兑换 UAH
₴1,322.8237
|1 XAGX 兑换 VES
Bs1,903.8
|1 XAGX 兑换 PKR
Rs8,852.9873
|1 XAGX 兑换 KZT
₸16,000.8044
|1 XAGX 兑换 THB
฿1,082.6276
|1 XAGX 兑换 TWD
NT$1,042.0132
|1 XAGX 兑换 CHF
Fr28.8743
|1 XAGX 兑换 HKD
HK$247.1767
|1 XAGX 兑换 MAD
.د.م317.6173