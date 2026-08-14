Silver rStock 今日价格

Silver rStock (SLVR) 今日实时价格为 $ 68.96，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SLVR 兑 USD 的汇率为 $ 68.96 每 SLVR。

Silver rStock 目前市值在 $ 221,911 排名第 #-，流通供应量为 3.22K SLVR。过去 24 小时内，SLVR 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5,439.79，而历史最低价为 $ 0.0011996。

短期表现方面，SLVR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 844.62。

Silver rStock（SLVR）市场信息

市值 $ 221.91K$ 221.91K $ 221.91K 成交量（24H） $ 844.62$ 844.62 $ 844.62 完全稀释市值 $ 221.91K$ 221.91K $ 221.91K 流通量 3.22K 3.22K 3.22K 总供应量 3,216.685310539 3,216.685310539 3,216.685310539

Silver rStock 的当前市值为 $ 221.91K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 844.62。SLVR 的流通量为 3.22K，总供应量是 3216.685310539，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 221.91K。