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Silo Staked SEI 价格 (ISEI)

USD

Silo Staked SEI (ISEI) 实时价格图表

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-3.60%(1D)

今天 Silo Staked SEI (ISEI) 的价格

今天 Silo Staked SEI (ISEI) 的实时价格为 0.235952 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ISEI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Silo Staked SEI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.77K USD
- Silo Staked SEI 当天价格变化为 -3.68%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Silo Staked SEI (ISEI) 价格表现 USD

今天内，Silo Staked SEI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0090192770495552
在过去30天内，Silo Staked SEI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0961661308
在过去60天内，Silo Staked SEI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1446739452
在过去90天内，Silo Staked SEI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.22257851105059883

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0090192770495552-3.68%
30天$ -0.0961661308-40.75%
60天$ -0.1446739452-61.31%
90天$ -0.22257851105059883-48.54%

Silo Staked SEI (ISEI) 价格分析

Silo Staked SEI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.233479
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$ 0.25539
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$ 0.747819
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-0.87%

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-5.99%

Silo Staked SEI (ISEI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 12.77K
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什么是Silo Staked SEI (ISEI)

Liquid Staking token for Sei

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Silo Staked SEI (ISEI) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Silo Staked SEI (ISEI) 的其他问题

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ISEI 兑换为当地货币

1 ISEI 兑换 AUD
A$0.37280416
1 ISEI 兑换 GBP
0.1887616
1 ISEI 兑换 EUR
0.22651392
1 ISEI 兑换 USD
$0.235952
1 ISEI 兑换 MYR
RM1.05234592
1 ISEI 兑换 TRY
8.49899104
1 ISEI 兑换 JPY
¥36.2422272
1 ISEI 兑换 RUB
22.77408704
1 ISEI 兑换 INR
20.41692656
1 ISEI 兑换 IDR
Rp3,868.06495488
1 ISEI 兑换 PHP
13.72768736
1 ISEI 兑换 EGP
￡E.11.9037784
1 ISEI 兑换 BRL
R$1.35908352
1 ISEI 兑换 CAD
C$0.33505184
1 ISEI 兑换 BDT
28.5619896
1 ISEI 兑换 NGN
353.220144
1 ISEI 兑换 UAH
9.83683888
1 ISEI 兑换 VES
Bs14.15712
1 ISEI 兑换 PKR
Rs65.83296752
1 ISEI 兑换 KZT
118.98587456
1 ISEI 兑换 THB
฿8.05068224
1 ISEI 兑换 TWD
NT$7.74866368
1 ISEI 兑换 CHF
Fr0.21471632
1 ISEI 兑换 HKD
HK$1.83806608
1 ISEI 兑换 MAD
.د.م2.36187952