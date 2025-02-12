Silo Staked SEI 价格 (ISEI)
今天 Silo Staked SEI (ISEI) 的实时价格为 0.235952 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ISEI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Silo Staked SEI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.77K USD
- Silo Staked SEI 当天价格变化为 -3.68%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Silo Staked SEI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0090192770495552。
在过去30天内，Silo Staked SEI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0961661308。
在过去60天内，Silo Staked SEI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1446739452。
在过去90天内，Silo Staked SEI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.22257851105059883。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0090192770495552
|-3.68%
|30天
|$ -0.0961661308
|-40.75%
|60天
|$ -0.1446739452
|-61.31%
|90天
|$ -0.22257851105059883
|-48.54%
Silo Staked SEI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.87%
-3.68%
-5.99%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Liquid Staking token for Sei
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|1 ISEI 兑换 AUD
A$0.37280416
|1 ISEI 兑换 GBP
￡0.1887616
|1 ISEI 兑换 EUR
€0.22651392
|1 ISEI 兑换 USD
$0.235952
|1 ISEI 兑换 MYR
RM1.05234592
|1 ISEI 兑换 TRY
₺8.49899104
|1 ISEI 兑换 JPY
¥36.2422272
|1 ISEI 兑换 RUB
₽22.77408704
|1 ISEI 兑换 INR
₹20.41692656
|1 ISEI 兑换 IDR
Rp3,868.06495488
|1 ISEI 兑换 PHP
₱13.72768736
|1 ISEI 兑换 EGP
￡E.11.9037784
|1 ISEI 兑换 BRL
R$1.35908352
|1 ISEI 兑换 CAD
C$0.33505184
|1 ISEI 兑换 BDT
৳28.5619896
|1 ISEI 兑换 NGN
₦353.220144
|1 ISEI 兑换 UAH
₴9.83683888
|1 ISEI 兑换 VES
Bs14.15712
|1 ISEI 兑换 PKR
Rs65.83296752
|1 ISEI 兑换 KZT
₸118.98587456
|1 ISEI 兑换 THB
฿8.05068224
|1 ISEI 兑换 TWD
NT$7.74866368
|1 ISEI 兑换 CHF
Fr0.21471632
|1 ISEI 兑换 HKD
HK$1.83806608
|1 ISEI 兑换 MAD
.د.م2.36187952