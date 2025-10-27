Silensio（SILEN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00154914 最低价 $ 0.0000112 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -3.67%

Silensio（SILEN）当前实时价格为 $0.00001122。过去 24 小时内，SILEN 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。SILEN 的历史最高价为 $ 0.00154914，历史最低价为 $ 0.0000112。

从短期表现来看，SILEN 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -3.67%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Silensio（SILEN）市场信息

市值 $ 10.40K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 11.22K 流通量 926.66M 总供应量 1,000,000,000.0

Silensio 的当前市值为 $ 10.40K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SILEN 的流通量为 926.66M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.22K。