Signet 今日价格

Signet (SIGNET) 今日实时价格为 $ 0.04349502，过去 24 小时内变化了 1.20%。当前 SIGNET 兑 USD 的汇率为 $ 0.04349502 每 SIGNET。

Signet 目前市值在 $ 19,215.53 排名第 #-，流通供应量为 441.70K SIGNET。过去 24 小时内，SIGNET 的交易价格在 $ 0.04337985（低点）和 $ 0.04501899（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.167286，而历史最低价为 $ 0.03756869。

短期表现方面，SIGNET 在过去一小时内波动了 -0.30%，过去7 天内波动了 -2.53%。过去一天，总交易量达到 $ 2.17。

Signet（SIGNET）市场信息

市值 $ 19.22K$ 19.22K $ 19.22K 成交量（24H） $ 2.17$ 2.17 $ 2.17 完全稀释市值 $ 19.22K$ 19.22K $ 19.22K 流通量 441.70K 441.70K 441.70K 总供应量 441,697.8906385312 441,697.8906385312 441,697.8906385312

Signet 的当前市值为 $ 19.22K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.17。SIGNET 的流通量为 441.70K，总供应量是 441697.8906385312，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.22K。